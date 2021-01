mic AG: Ein weiterer wichtiger Meilenstein

Am 28. Dezember 2020 habe die mic AG gemäß SMC-Research ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Auf der Tagesordnung haben insbesondere die notwendigen Beschlüsse zur Umsetzung der im November vereinbarten vollständigen Übernahme der Pyramid Computer GmbH gestanden (ausführlich hat sich SMC damit in der Studie vom 12.11.2020 beschäftigt).

Zur Finanzierung der Transaktion plane die mic AG noch eine größere Bezugsrechtskapitalerhöhung und zwei Sachkapitalerhöhungen. Diesen Vorhaben habe die Hauptversammlung - ebenso wie allen anderen Tagesordnungspunkten - mit einer großen Mehrheit zugestimmt, die Quoten haben zwischen 97,8 und fast 100 Prozent gelegen. Das Unternehmen könne nun eine Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem anvisierten Erlös von 10,9 Mio. Euro durchführen (und dafür bis zu 6 Mio. Stücke neu ausgeben), für die Einbringung von Pyramid-Geschäftsanteilen bis zu 8,5 Mio. Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung ausgeben (so dass die Alteigner von Pyramid letztlich 46 Prozent an der neu formierten Gesellschaft erhalten) und verfüge darüber hinaus über ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von 1,0 Mio. Euro.

Nachdem die Gesellschaft im letzten November bereits eine erste Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt und mit der Platzierung von 3,4 Mio. Aktien einen Bruttoemissionserlös von 6,7 Mio. Euro erzielt habe, stellen die Hauptversammlungsbeschlüsse aus Sicht der Analysten einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss der Übernahme dar.

Den nächsten wichtigen Schritt stelle die Umsetzung einer weiteren großen Bezugsrechts-KE im ersten Halbjahr 2021 dar. Angesichts der großen Investorennachfrage bei der letzten Emission sehe das Researchhaus hierfür weiterhin gute Erfolgschancen. Vor diesem Hintergrund bekräftige SMC-Research auf Basis eines unveränderten Bewertungsmodells, das auf einer „Als-ob“-Betrachtung des neu formierten Unternehmens basiere, die Einstufung mit „Speculative Buy“ und einem Kursziel von 4,10 Euro.

