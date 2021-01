13.01.2021 – Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) machte gestern in einem Kurzinterview in CNBC’s “The Exchange” die Dimensionen des renault Deals klar. Und er misst ihm mehr Umsatzvolumen und Bedeutung zu, als dem Zusammenschluss mit dem neuen Aktionär SK Group für dne asiatischen Markt.

Überraschende Dimensionen: 150.000 Leichte Nutzfahrzeuge in 2030 sollen abgesetzt werden

und das allein von einem 50:50 Joint Venture mit Renault Group, das bereits in derersten Jahreshälfte 2021 die ersten schritte gehen soll. Wichtig ist für dne CEO die 50 %-ige Teilhabe Plug Powers an dem Gesschäft. Und selbstbewust verweist er auf die glänzende finanzielle Ausstattung Plug Powers von über 3,2 Mrd USD. Und damit hat er Recht: Die Bilanzstruktur ist kerngesund und stark. So sieht er sein Unternehmen in der Lage nebne den anderen Projekten und Plänen ( hierzu später mehr) das Renault Projekt zu stemmen.