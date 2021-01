READING/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach 5G-Telefonen und Tablets hat zuletzt für gute Laune beim britischen Chipentwickler Dialog Semiconductor gesorgt. Die Folge: Die Umsatzprognose wurde angehoben. Beim Ergebnis sieht es aber anders aus. Was das Unternehmen umtreibt, was Analysten sagen und wie die Aktie sich macht.

Um künftig unabhängiger vom Tech-Giganten Apple zu werden, schaut sich Dialog Semiconductor derzeit um. Der Vorstand plant, den Konzern durch Zukäufe breiter aufzustellen. Bislang bietet Dialog Semiconductor Audio-, Schnelllade- und Bluetooth-Chips für Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte an. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen bereits sein Geschäft mit Stromsteuerungschips in weiten Teilen an Apple verkauft. Im Sommer übernahm Dialog den US-Schaltkreis-Spezialisten Adesto.

Erfolge feiern konnte der Konzern zuletzt mit Telefonen und Tablets, die im neuesten Mobilfunknetz 5G funken: Wegen der starken Nachfrage hob der Vorstand die Umsatzprognose für das vierte Quartal des vergangenen Jahres auf 436 bis 441 Millionen Dollar an. Die positive Entwicklung der Nachfrage dürfte auch im ersten Quartal andauern. Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 will Dialog am 3. März vorlegen.

Beim Ergebnis sieht es dagegen alles andere als rosig aus: Die ersten neun Monate des vergangenen Geschäftsjahres fuhr Dialog Semiconductor einen Verlust von sieben Millionen Dollar ein, nachdem die Firma zuvor einen Gewinn von 83,9 Millionen Dollar erwirtschaftet hatte. Das Management machte Wertminderungen im Zusammenhang mit der Übernahme des US-Schaltkreis-Spezialisten Adesto im Sommer dafür verantwortlich.

Mit Blick auf das dritte Quartal zeigte sich Konzernchef Jalal Bagherli aber zufrieden. Die anhaltende Konsumnachfrage etwa nach Kopfhörern, Digitaluhren, Notebooks und Tablets dürfte sich im vierten Quartal fortsetzen, prognostiziert er. Der Manager verwies zudem darauf, dass der Fokus derzeit auch auf der Integration von Adesto liege und Dialog sein Geschäft mit dem Internet der Dinge ausbaue.

DAS SAGEN DIE ANALYSTEN:



Die meisten der von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Finanzanalysten raten derzeit zum Kauf von Dialog-Aktien. Ein Dutzend der insgesamt 18 Experten spricht sich dafür aus. Mehrere hoben erst kürzlich ihre Kursziele an. Fünf Analysten empfehlen das Halten der Scheine und nur einer ist der Meinung, dass Anleger ihre Anteile veräußern sollten.