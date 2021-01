Baumot Group: Zweite Corona-Welle zu groß

Nachdem die Baumot Group AG aufgrund der Corona-Pandemie ihre Zahlungsunfähigkeit erklärt und einen Insolvenzantrag angekündigt hat, hat Adam Jakubowski, der Analyst von SMC-Research, die Coverage des Unternehmens ausgesetzt.

Die Baumot Group AG habe ihre Zahlungsunfähigkeit erklärt und angekündigt, in den nächsten Tagen einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung zu stellen. Erforderlich geworden sei dieser Schritt durch die aktuelle Welle der Corona-Pandemie, die gerade in den zentralen Baumot-Märkten Großbritannien, Italien, Israel und Deutschland für massive Behinderungen sorge. Gemäß der Meldung habe Baumot versucht, die hieraus resultierende Liquiditätslücke über die Ansprache von Investoren bzw. über staatliche Unterstützungsfonds zu schließen, doch seien diese Bemühungen erfolglos geblieben.