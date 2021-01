Enapter H2 Valley für EU-Wasserstoff-Plattform ausgewählt

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Europäische Union ruft die Innovationsplattform

"Mission Innovation Hydrogen" mit 32 Vorzeigeprojekten ins Leben.



Mit einem virtuellen Event setzt die Europäische Union heute den Startschuss für

die "Mission Innovation Hydrogen Valley"-Plattform, die 32

Wasserstoff-Vorzeigeprojekte aus der ganzen Welt zusammenführt. Die als

"Hydrogen Valleys" bezeichneten Projekte sollen die Zusammenarbeit von

Projektentwicklern aus der Wasserstoffbranche fördern und politische

Entscheidungsträger für das Thema sensibilisieren.





Unter den "fortschrittlichsten H2-Projekten der Welt" befindet sich auch das vonEnapter entwickelte Phi Suea Haus in Chiang Mai, Thailand. 2015 wurde es zumweltweit ersten energieautarken Wohnsitz: Das gesamte Gelände wird mit einemdezentralen, erneuerbaren Energiesystem versorgt, das auf dieEnergie-Einspeicherung durch Wasserstoff zurückgreift. Das Phi Suea Haus istdamit eines der voll funktionsfähigen Hydrogen Valleys, die neben Projekten inder Entwicklungsphase auf der Plattform vorgestellt werden.Die globale Initiative "Mission Innovation" wurde 2015 auf der COP21 in Parismit dem Ziel ins Leben gerufen, Innovationen im Bereich erneuerbare Energienweltweit voranzutreiben. Der heutige Launch der Plattform markiert den Auftaktzu einer von acht Innovationschallenges, angeleitet von den "Renewable and CleanHydrogen" Co-Leads Australien, Deutschland und der EU."Um das enorme Potential von grünem Wasserstoff im Rahmen einer sauberenEnergiewende realisieren zu können, ist eine Beschleunigung der Anstrengungen inallen Bereichen der Gesellschaft erforderlich. Die vielen Leuchtturmprojekte derInnovationsplattform Mission Innovation Hydrogen können dazu beitragen, Brückenzwischen Spitzentechnologien und dem Einsatz grüner Wasserstoffsysteme im großenMaßstab zu schlagen."- Patrick Child (Deputy Director General for Research & Innovation, MI SteeringCommittee Chair)Das Phi Suea Haus (https://www.phisueahouse.com/) , das einzige Hydrogen Valleyaus Südostasien, ist ein aus mehreren Gebäuden bestehendes Innovationsprojekt,das ausschließlich über Solarenergie, einem hybridenWasserstoff-Batterie-Speichersystem und Wasserstoff-Brennzellen betrieben wird.Die Idee dafür kommt von Sebastian-Justus Schmidt, dem Mitgründer desElektrolyseur-Herstellers Enapter. Mit dem Phi Suea Haus will er das Potentialvon kombinierten Solar- und Wasserstofftechnologien demonstrieren. Dabei kommendie Elektrolyseur-Systeme von Enapter zum Einsatz, die aus Strom und Wassergrünen Wasserstoff erzeugen.Enapter ist weltweit der einzige Hersteller von AnionenaustauschmembranElektrolyseuren (AEM). Seine hocheffizienten, modularen Wasserstoffgeneratorenwerden in mehr als 30 Ländern eingesetzt. 2021 starten die Bauarbeiten für dieerste Massenproduktionsanlage des Unternehmens in der Klimakommune Saerbeck inDeutschland. Ab 2022 sollen hier jährlich 100.000 Elektrolyseur-Modulehergestellt werden - die Produktion selbst wird dabei zu 100 % aus erneuerbarerEnergie gespeist."Das Phi Suea Haus war ein hervorragender Testlauf für das weltweit ersteWasserstoffsystem dieser Art. Es gab Enapter schon früh die Chance, dasPotential von AEM-Elektrolyseuren erfolgreich unter Beweis zu stellen. Umso mehrfreut es uns, dass es für die Mission Innovation Plattform ausgewählt wurde, umInnovationen für grünen Wasserstoff zu beschleunigen und die weltweiteDefossilierung voranzutreiben."- Sebastian-Justus Schmidt, Enapter Co-Founder und Chairman.Mission Innovation Hydrogen Valley press kit hier downloaden(https://www.enapter.com/mission-innovation-hydrogen) .Über EnapterEnapter ist ein preisgekröntes Unternehmen, das hocheffiziente, modulareWasserstoffgeneratoren auf Basis von Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM)herstellt. Die Kerntechnologie ist seit mehr als 10 Jahren erprobt und Grundlagefür den einzigartigen, kostengünstigen und kompakten Elektrolyseur desUnternehmens. Die Geräte werden international in Branchen wie Energie,Mobilität, Telekommunikation, Wärmegewinnung und der Industrie eingesetzt.Enapter hat Niederlassungen in Italien, Deutschland, Thailand und Russland.