Apple – geht da noch was?

Der Hard- und Softwarehersteller ist ein Konzern der Superlative. Mit einem Börsenwert von rund 2,2 Billionen US-Dollar ist er das wertvollste Unternehmen der Welt. Aber wie viel Kurspotenzial steckt noch in der Aktie?

Premium-Marke mit hohen Margen

Seit Jahren schöpft Apple im Smartphone-Markt einen Großteil der gesamten Branchengewinne ab. Dies gelingt, obwohl der Marktanteil des Unternehmens sogar geringer ist als der mancher Konkurrenten. Doch durch den Status als Luxushersteller erzielt Apple Margen, von denen die Konkurrenz nur träumen kann. Laut dem Datenanbieter Statista betrug die Bruttomarge im vierten Geschäftsquartal des Jahres 2020 (Juli bis September 2020) rund 38 Prozent. (Die Bruttomarge gibt den Anteil der Umsatzerlöse an, der nach Abzug der Herstellungskosten verbleibt.) Der Konzern hat zudem sein Produktportfolio in den vergangenen Jahren deutlich diversifiziert, etwa in den Bereichen Services, wie Apple Music und Apple TV+, oder Wearables wie Apple Watch und Apple Airpods. Beispielsweise hat das Segment „Wearables, Home and Accessories" im Geschäftsjahr 2020 rund 23 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Zum Vergleich: Das iPad hat im selben Zeitraum 17 Milliarden US-Dollar in die Kassen des Unternehmens gespült.

Innovationen treiben Kursfantasie

Der Apple-Boom spiegelt sich auch in der Entwicklung des Börsenwertes wider. So kletterte der Aktienkurs im vergangenen Jahr um satte 80 Prozent. Aus Anlegersicht stellt sich mittlerweile aber die Frage, wie viel Aufwärtspotenzial nun noch in dem Titel steckt. Für weitere Kursfantasie sorgt jedenfalls eine Reihe innovativer Zukunftsprojekte. Eines davon könnten Augmented-Reality-Brillen sein, deren Entwicklung von Apple-Vize Mike Rockwell vorangetrieben wird. Damit will der Konzern Insidern zufolge den nächsten großen Coup landen. Das meint nichts geringeres, als die Etablierung der nächsten Technologieplattform, die dem Smartphone mittelfristig den Rang ablaufen soll. Laut der Internetseite „The Information“ wurden in einer internen Präsentation Details zu Apples neuer AR-Offensive besprochen. Als Startschuss wollen die Kalifornier bereits 2022 ihr erstes funktionsfähiges AR-Headset anbieten und 2023 eine deutliche schlankere AR-Brille auf den Markt bringen. Angeblich plant Apple, mit der AR-Brille bis 2030 das Smartphone zu ersetzen. Hintergrund: Augmented Reality (AR), zu Deutsch: erweiterte Realität, ist die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Beispielsweise ist es bereits heutzutage möglich, über eine AR-App virtuelle Möbel ins heimische Zimmer zu stellen. So können Kunden bereits vor dem Kauf Möbelstücke wie Sofa, Schrank oder Tisch fotorealistisch, maßstabsgetreu und aus allen Perspektiven betrachten.