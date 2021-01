Das europäische Großprojekt 'HyDeal' will grünen Wasserstoff in Spanien aus Solarstrom herstellen und über Pipelines nach Frankreich, Spanien und Deutschland bringen. Davon könnten auch Wasserstoffaktien profitieren.

Grüner Wasserstoff wird von vielen Energieexperten als das 'Öl der Zukunft' gesehen. Das aus Ökostrom per Elektrolyse gewonnene Gas ist klimaneutral und könnte viele energieintensive Bereiche der Industrie und Gesellschaft zukünftig dekarbonisieren und damit klimafreundlich machen.

Maximilian Fichtner, Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm und stellvertretender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung, sagte gegenüber wallstreet:online: „Wasserstoff wird in Deutschland dringend gebraucht, insbesondere für die Industrie. Diese plant, in den nächsten 10 bis 20 Jahren auf CO2-neutralen Betrieb umzustellen. Weiter könnten auch bestimmte mobile Anwendungen wie Schwerlasttransporte davon profitieren. Über all diesen Anstrengungen schwebt allerdings das Damoklesschwert der Kosten.“