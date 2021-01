SLM Solutions-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Damit müssen für eine Wertpapier nun 19,52 EUR hingeblättert werden. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund vierzehn Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 22,35 EUR. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 11,31 EUR, sodass SLM Solutions in Aufwärtstrends verläuft. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

Fazit: Wie geht es bei SLM Solutions jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.