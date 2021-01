HempFusion gibt mit Fullscript.com eine umfassende Vertriebsvereinbarung zum Start des Vertriebskanals für Ärzte bekannt

HempFusion Wellness Inc. (TSX: CBD.U) („HempFusion“ oder das „Unternehmen“), ein führendes CBD-Unternehmen für Gesundheit und Wellness, das die Kraft der Hanfernährung für Vollwertkost nutzt, freut sich bekannt zu geben, dass es eine umfassende Vertriebsvereinbarung mit Fullscript.com („Fullscript“) geschlossen hat, einer führenden E-Commerce-Plattform, mit der Angehörige der Gesundheitsberufe professionelle natürliche Gesundheitsprodukte abgeben können. Fullscript ist einer der größten Vertriebspartner in dieser Kategorie und bietet Nahrungsergänzungsmittel für über 80.000 Ärzte und über 600.000 Patienten in den USA und Kanada.

