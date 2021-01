Bio-Gate plant Kapitalerhöhung

Bei Bio-Gate gibt es eine Kapitalerhöhung. Man will rund 686.000 neue Aktien ausgeben. Altaktionäre sind bei der Kapitalerhöhung ausgeschlossen. Geplant ist eine Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren. Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 3,65 Euro. Somit kommen brutto rund 2,5 Millionen Euro in die Kasse von Bio-Gate. Was man mit dem frischen Geld machen will, teilt das Unternehmen nicht mit.Die Aktien von Bio-Gate geben ...