Foto: finanzbusiness Loanboox verzeichnet 2020 Absatzrekord in Deutschland Nachrichtenquelle: Finanz Business 36 | 0 | 0 26.01.2021, 10:48 | In Deutschland kam es zu 222 Abschlüssen mit einem Volumen von 2,2 Mrd. Euro. Damit lag das Abschlussvolumen viermal so hoch wie für 2019.

