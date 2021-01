Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Reporting of granting of Tryg shares to Morten Hübbe (CEO) and Lars Bonde (COO) Group CEO Morten Hübbe has been granted 15,349 Tryg shares for a total amount of DKK 3,155,754 and Group COO Lars Bonde has been granted 7,481 Tryg shares for a total amount of DKK 1,538,094 related to the matching shares programme from 2017. See …