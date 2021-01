^ DGAP-News: Blue Elephant Energy AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kooperation Blue Elephant Energy AG: Blue Elephant Energy schließt eine Kooperation mit oEnergy über ein 119,5 MWp Solarportfolio in Chile

28.01.2021



Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy AG (BEE) hat am 30. Dezember 2020 eine Joint-Venture-Vereinbarung für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb eines 119,5 MWp-Portfolios von dezentralen Solarparks in Chile unterzeichnet. Der strategische Partner ist oEnergy Generación Solar Distribuida SpA (oEnergy) mit Sitz in Santiago, Chile.

Die Errichtung und Entwicklung des Portfolios wird vollständig von oEnergy verantwortet. Darüber hinaus wird oEnergy langfristig sowohl als Minderheitsgesellschafter sowie auch als technischer und kaufmännischer Betreiber beteiligt bleiben.



Das Portfolio besteht aus 12 Projekten, die sich zwischen den Regionen Valparaíso und Biobío befinden, wobei der Großteil der Parks in der Region Maule errichtet wird. Mit dem Bau der ersten Projekte wurde im Januar 2021 begonnen, sodass diese voraussichtlich im Juli 2021 in Betrieb genommen werden. Das gesamte Portfolio soll bis September 2022 fertiggestellt werden. Die Projekte werden im Rahmen des chilenischen Programms für kleine dezentrale Erzeugungsanlagen (bekannt als "PMGD") betrieben, sodass die erzeugte Energie zum regulierten "stabilisierten Preis" verkauft werden kann.



"Wir freuen uns, unsere erste Transaktion in Chile mit einem strategischen Partner abgeschlossen zu haben, der eine solide Erfolgsbilanz bei der Entwicklung, dem EPC und der Betriebsführung von kleinen Solarparks vorweisen kann", sagte Tim Kallas (Chief Investment Officer der BEE). "Die Erweiterung unseres Gesamtportfolios um 119,5 MWp stärkt und diversifiziert unsere internationale Präsenz. Wir sehen sowohl in Chile als auch in ganz Lateinamerika großes Potenzial, Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien voranzutreiben und den Kontinent auf seinem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen. Diese Kooperation unterstreicht unser globales Engagement für eine grünere Zukunft."