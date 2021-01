Spearmint beauftragt die Firma McClelland Laboratories, Inc. mit der Metallurgie für das Lithium-Tonsteinprojekt Clayton Valley in Nevada

29. Januar 2021 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma McClelland Laboratories Inc. in Sparks (Nevada) mit den geplanten metallurgischen Untersuchungen in der Lithium-Tonsteinformation, die in Spearmints Konzessionsgebiet anhand von Bohrungen exploriert wurde, beauftragt hat. Sobald die letzten 5 Löcher fertig beprobt wurden, werden die Proben zur Analyse eingereicht.

James Nelson, President von Spearmint, erklärt: „Die metallurgischen Untersuchungen werden der nächste Schritt in Richtung einer geplanten Ressourcenberechnung sein und können das Unternehmen in die richtige Richtung leiten, um eine optimale Nutzung und kostengünstige Gewinnung des im Tonstein lagernden Lithiums zu ermöglichen. Elon Musk gab anlässlich des ‚Battery Day‘ im September 2020 bekannt, dass seine Firma derzeit nach einem Lithiumerschließungs- und Lithiumproduktionsverfahren mit ‚säurefreier Soleextraktion‘ für den sedimentären Tonstein in Nevada forscht. Wir haben gesehen, wie zahlreiche Verfahren positive Hinweise zu Spearmints Nachbarkonzessionen liefern und planen, all diese Daten zur Optimierung unserer Untersuchungen zu verwenden. Spearmint kann derzeit mit der besten finanziellen Basis in der Firmengeschichte aufwarten, und angesichts der bevorstehenden Ergebnisse warten wir schon gespannt auf den Monat Februar. Wir rechnen damit, dass die Ergebnisse aus den noch ausständigen 5 Bohrlöchern demnächst vorliegen werden, gerade jetzt, wo der Lithiumpreis im Aufwärtstrend ist und der Markt für Elektrofahrzeuge ein exponentielles Wachstum verzeichnet.“

Herr Greg Thompson, P.Geo., ein Director von Spearmint, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.