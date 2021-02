Bei Steinhoff-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund sieben Prozent vorzeigen. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund zehn Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 0,13 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Wenn es danach geht, verläuft Steinhoff nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 0,05 EUR befindet. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

