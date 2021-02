Das zuständige Komitee der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) startet ein Prüfverfahren, ein sogenanntes Rolling Review, für den Corona-Impfstoffkandidaten von Novavax. Das teilt die Behörde am Abend mit. Die bisherigen Studienergebnisse deuten die Wirksamkeit des Impfstoffes bei Erwachsenen an, daher ist dieses Verfahren möglich.Der Wirkungsgrad soll bei 89,3 Prozent liegen. Bei Studien in Südafrika ist die Wirksamkeit ...