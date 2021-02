DGAP-News All for One Group SE: - 3-Monatszahlen 2020/21: Robustes Wachstum in der Cloud und deutlicher Anstieg bei EBIT und EBIT-Marge. Geplante Übernahme wird Wachstumsdynamik stärken Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 04.02.2021, 15:10 | 66 | 0 | 0 04.02.2021, 15:10 | DGAP-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Firmenübernahme

All for One Group SE - 3-Monatszahlen 2020/21: Robustes Wachstum in der Cloud und deutlicher Anstieg bei EBIT und EBIT-Marge. Geplante Übernahme wird Wachstumsdynamik stärken Ungeprüfte Ergebnisse: - Umsatz: 95,6 Mio. EUR (plus 3% zum Vorjahr) - Cloud Services & Support Erlöse: 20,8 Mio. EUR (plus 10% zum Vorjahr) - Anteil wiederkehrender Erlöse steigt auf 51% (Vorjahr: 50%) - Lizenzumsätze: 8,6 Mio. EUR (minus 17% zum Vorjahr) - EBIT: 6,0 Mio. EUR (plus 24% zum Vorjahr) - Periodenergebnis: 3,9 Mio. EUR (plus 23% zum Vorjahr) - Geplante Übernahme von SAP-Dienstleister SNP Poland

wird Wachstumsdynamik stärken Filderstadt, 4. Februar 2021 - Die All for One Group SE, führende Consulting- und IT-Gruppe, veröffentlicht heute ihre ungeprüften Ergebnisse für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2020. Trotz einer deutlich spürbaren Kundenzurückhaltung aufgrund der Pandemie konnte die All for One Group SE ein robustes Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen mit Cloud Services und Support (plus 10% auf 20,8 Mio. EUR) sowie mit Software Support (plus 3% auf 27,9 Mio. EUR) erzielen und ihr Geschäftsmodell weiter stärken. Mit zusammen 48,7 Mio. EUR (plus 6%) machen die wiederkehrenden Umsätze nunmehr 51% (Okt - Dez 2019: 50%) vom Gesamtumsatz aus. Während die Lizenzerlöse pandemie- und cloudtransformationsbedingt weiter zurückgehen (minus 17% auf 8,6 Mio. EUR), konnte das Vorjahresniveau der Consulting und Services Erlöse (Okt - Dez 2019: 36,1 Mio. EUR) um 6% übertroffen werden. Das im Zuge der Strategieoffensive 2022 weiter ausgebaute Leistungsportfolio, etwa IoT & Machine Learning, Cyber Security & Compliance oder New Work & Collaboration, sowie der erweiterte Kundenzugang im gehobenen Mittelstand kommen hier vermehrt zur Geltung und stellen das Beratungsgeschäft auf eine immer breitere Geschäftsgrundlage. Die Gesamterlöse von 95,6 Mio. EUR liegen damit 3% über dem Vorjahresniveau von 92,3 Mio. EUR. Seite 2 ► Seite 1 von 3



