Schlumberger New Energy, CEA und Partner geben die Ernennung des CEO von Genvia, einem Technologieunternehmen für sauberen Wasserstoff, bekannt

Schlumberger New Energy, CEA und Partner haben Florence Lambert mit Geltungstag 1. März 2021 als CEO des Genvia Projekts zur Erstellung einer sauberen Wasserstofftechnologie ernannt. Lambert verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich neuer Energietechnologien und war zuvor CEO von CEA-LITEN in Grenoble, Frankreich.

„Sie war über mehrere Jahre hinweg eine Autorität an der Spitze der Entwicklung von Übergangstechnologien in der Energiebranche. Wir freuen uns, dass sie sich dazu entschlossen hat, ihre Expertise und Leidenschaft in das Leitungsteam von Genvia einzubringen. Wir halten Wasserstoff für einen entscheidenden Energieträger, mit dem Länder ihren Ambitionen hinsichtlich der Dekarbonisierung nachkommen können“, sagte Ashok Belani, Executive Vice President Schlumberger New Energy.