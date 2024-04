Das bereinigte EBITDA von SLB stieg um 15 Prozent, und die EBITDA-Marge verbesserte sich zum 13. Mal in Folge. "Besonders unser Joint Venture OneSubsea mit Aker im Unterwassergeschäft trug signifikant zu diesem Erfolg bei", so der CEO weiter.

"Unsere angekündigte Übernahme [von ChampionX Corporation] wird unser Portfolio in den Bereichen Produktion und Gewinnung wesentlich verstärken", erklärt Olivier Le Peuch, CEO von Schlumberger (SLB). Im 1. Quartal verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 13 Prozent und einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 19 Prozent, was mit den Jahresprognosen übereinstimmt.

Trotz eines schwächeren nordamerikanischen Marktes, der um 6 Prozent schrumpfte, kompensierte der internationale Umsatz mit einem Anstieg von 18 Prozent. "Unsere internationale Präsenz bleibt eine unserer Stärken, insbesondere mit beeindruckenden Zuwächsen in bestimmten Regionen, die um 29 Prozent zulegten", fügte der CEO hinzu.

Das Unternehmen investierte eifrig in die Entwicklungen von Produktionskapazitäten, die wesentlich zum Umsatzwachstum beigetrugen. Der Bereich Production Systems erlebte ein Wachstum von 28 Prozent.

"Wir sind zuversichtlich, dass unser globales Umsatzwachstum im Jahr 2024 anhalten wird, unterstützt durch eine starke Nachfrage und fundamentale Marktbedingungen", bekräftigte Le Peuch. Er betonte weiterhin das Engagement des Unternehmens in kohlenstoffarme Technologien und die strategische Übernahme von Aker Carbon Capture, die SLB in die Lage versetze, eine führende Rolle in der industriellen Dekarbonisierung zu spielen.

Die SLB-Aktie zeigte eine positive Entwicklung in den vergangenen 3 Monaten, unterstützt durch den Rückkauf von 5,4 Millionen Aktien zu einem erheblichen Gesamtpreis und die Aussicht auf anhaltende Aktionärsrenditen in den Jahren 2024 und 2025. "Unsere Aktionäre können eine solide Rendite erwarten, da wir weiterhin robuste Cashflows generieren und von unserer Akquisitionsstrategie profitieren", so der CEO. SLB zahlt eine vierteljährliche Bardividende von 0,275 US-Dollar je Stammaktie.

Die meisten Analysten empfehlen diese Aktie mit Buy oder Overweight – laut FactSet sind es 31 von 34. Die anderen 3 Experten bewerten sie mit Hold. Das mittlere Kursziel liegt bei knapp 68 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 33 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

