Anlegerverlag Nel ASA: Das erwarten nun die Experten! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.02.2021, 12:48 | 51 | 0 | 0 10.02.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers warten derzeit gespannt auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das 4. Quartal aus 2020, was für einen Schub an der Börse sorgen könnte. Der Aktienkurs zeigte sich zuletzt äußerst stabil. Der Aktienkurs bleibt heute relativ konstant bei einem Wert von 3,12 Euro. Damit liegt man deutlich über dem langfristigen Kursziel von 3-Euro. Zuletzt konnte sich der Aktienkurs aus einem kurzfristigen Tief befreien, als man innerhalb von einer Woche einen soliden Anstieg von 10 Prozent verzeichnen konnte. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen wird am 18. Februar erwartet. Die Experten erwarten einen weitestgehend stabilen Umsatzbericht von ungefähr 174 Millionen Norwegischen Kronen. Damit würde man nur geringfügig unter den Zahlen des vorangegangenen Quartals liegen, als Nel ASA einen Umsatz von 176 Millionen Norwegischen Kronen verzeichnen konnte.



