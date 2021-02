Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund sechs Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 0,13 EUR. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 0,05 EUR, womit sich Steinhoff in Aufwärtstrends befindet. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

