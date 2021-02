Siemens Energy .-KURS Montag 05.02.2021: XETRA-Eröffnung: 31,50 EUR / Schluss Freitag 12.02.2021: 31,31 EUR. „Wasserstoff kann für Siemens Energy ein Milliardengeschäft werden“, erklärte der CEO Bruch Ende 2020 in einem Gespräch mit dem Handelsblatt.



Klein aber mit grossen Plänen:

Everfuel legte erstmals Zahlen als börsennotiertes Unternehmen vor und liefert klare Ansagen

Hierbei standen – noch – weniger die Umsatzzahlen im Vordergrund , sondern die getätigten Investitionen, Käufe und die Massnahmen “zum Füllen der Kriegskasse”. Kräftig steigende Umsätze sollen so in den nächsten Quartalen ermöglicht werden, und Gewinne sind erst dann realistisch, wenn die Umsätze über die “Referenzanlagenlevel” hinausgehen. 2024 oder später wird man sich darüber Gedanken machen können. Everfuel besteht derzeit aus vollen Kassen, einer klaren Expansionsstrategie und einer engen Vernetzung in einer Zukunftsindustrie – einer der First Mover im Bereich der “Betreiber” von Wasserstoffproduktion und Verteiler des H2 an die Nutzer. UND DIE EINZELHEITEN DER STRATEGISCHEN PLANUNG UND die ersten Schritte und Käufe, die dafür getätigt worden sind, finden sich in “Everfuel News: Bilanzzahlen und spannender: Strategie, Umsetzung, nächste Schritte”

Und am Mittwoch, einen Tag vor den Zahlen, teilte Ebverfuel mit, das Howden Industries die Kompressortechnik für das 20 MW -Elektrolyse-Projekt in Frederica liefern wird. Zukünftig will man im Dreischritt mit Nel (Elektrolyse), Howden (Kompressortechnik) und Everfuel (Betreiber, Distributeur) am Markt grössere Projekte dieser Art stemmen. EINZELHEITEN: “Everfuel treibt Ausbau der Frederica Elektrolyseanlage voran”.

Everfuel A/S-KURS Montag 08.02.2021: Stuttgart Eröffnung: 12,84 EUR / Schluss Freitag 12.02.2021: 12,74 EUR. Seitwärtsbewegung. Auf hohem Niveau. Die Bilanzzahlen, aber insbesondere die Investitionspläne haben den Anlegern Klarheit gebracht: Everfuel ist am Anfang eines weiten Weges, der wenn die Planungen umgesetzt werden sollten, die aktuell sehr hohe Bewertung rechtfertigen könnte.

Und weiter geht es mit dem derzeitigen Star der Branche;

Plug Power mit 2,09 Mrd USD mehr in der Kasse und HomeDepot bleibt wichtiger Kunde

Vor einem Jahr wäre es noch unmöglich gewesen, jetzt schon fast Routine: Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) letzte Woche den Vollzug einer Kapitalerhöhung von 2,09 Mrd USD melden. Mit übe r5 Mrd USD in der Kasse konnte Andy Marsh, CEO von Plug Power selbstbewust sein. “Our ability to raise $2B, the largest bought deal in the cleantech sector, signifies a vote of confidence by investors in our vision of becoming the leader in the Global Hydrogen Economy.”.

Und nun sieht sich Plug Power in der Lage die grossen Pläne – in der Vergangenheit mehrfach kommuniziert – umzusetzen: Angefangen von den 5 Produktionsstätten für H2 US-weit für eine H2-Infrastruktur, Serienfertigung von Elektrolysegeräten und Brennstoffzellenstacks (Rochester), Joint Venture für leichte LKW mit Renault, Joint Venture mit SK Group um den asiatischen Markt “zu erobern”, Steigerung der Effizienz und Kostensenkung bei Brennstoffzellen und Elektrolyse. EINZELHEITEN ZUR KAPITALERHÖHUNG und die konkreten Investitionspläne Plug Powers unter: “Plug Power News: 2,09 Mrd USD mehr – Sichert Kriegskasse von über 5 Mrd USD die Marktführung?”

Home Depot bleibt treu

Und für das Unternehmen, das sich auf dem Weg zum Marktführer sieht, gab es diese Woche noch eine weitere gute Nachricht. Der stammkunde Home Depot hat im Rahmen seiner Milliardeninvestitionsintiative für eine nachhaltige Logistikkette ein weiteres Logistikzentrum mit Plug Power Brensntoffzellen “decarbonisiert”. EINZELHEITEN ZUM NEUEN Beleg für die Kundentreue, die Plug Power geniesst und auf die die hochfliegenden Unternehmenspläne letztendlich aufbauen:”Plug Power News: Home Depot setzt weiter auf Plug”.