DEUTSCHE BANK belässt AKZO NOBEL NV auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Resultate des Farbenherstellers seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 06:55 / GMT