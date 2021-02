Disclaimer

LYNX Alphabet unglaublich stabil – der Fels in der Brandung Im gestrigen Handel an der Wall Street sahen wir einen sogenannten Washout. Hierbei wurden zahlreiche bekannte Größen, aber auch die zuletzt heftig gestiegenen Small Caps teilweise regelrecht in der Luft zerrissen. Weniger beeindruckt vom Spektakel zeigte sich die Alphabet-Aktie.