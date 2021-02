Spirit Semiconductor erweitert den Hauptsitz in Theale Headquarters und eröffnet eine zweite Niederlassung in Leeds, Großbritannien

Spirit Semiconductor, ein Wegbereiter für leistungsstarke Datenfunklösungen, verkündete heute, dass ein Umzug in einen neuen Hauptsitz in Theale, Großbritannien, bevorsteht und eine neue Zweigniederlassung in Leeds, Großbritannien, eröffnet wird, um ein großes Talentnetzwerk in den Bereichen Datenfunk, Monolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC) und Filtertechnik im Norden Englands zu erschließen. Die Expansion folgt auf eine rasche Kundenannahme und Bereitstellung der Technologie für 5G-mMIMO (massive Multiple-Input and Multiple-Output) und kleiner Mobilfunkbasisstationen von Spirit Semiconductor.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2020 verzeichnete es ein rasches Wachstum und baute in weniger als einem Jahr ein Kernteam aus 15 Personen auf. Der neue Standort befindet sich in einem der britischen Technologiezentren und ist mit einer Fläche von rund 9.000 Sq. Ft. fünfmal so groß wie der bisherige Hauptsitz von Spirit. Die neue Niederlassung in Leeds unterstützt die Expansionspläne des Unternehmens für sein Produktportfolio und seinen Eintritt in wachstumsstärkere Märkte.