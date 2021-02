Sassy Resources nimmt den Handel am OTCQB auf und erhält die Full-Service-Berechtigung als DTC

VANCOUVER, British Columbia, 26. Februar 2021 - Sassy Resources Corporation („Sassy” oder das „Unternehmen”) (CSE: SASY) (FWB: 4E7) (OTCQB: SSYRF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Handel am OTCQB-Markt unter dem Symbol „SSYRF” aufgenommen hat und dass es mit Wirkung ab dem 25. Februar 2021 im Full-Service-Spektrum als Depository Trust Company (DTC, Depotstelle/Clearing-Einrichtung) tätig sein darf. Investoren, die derzeit oder zukünftig in den Vereinigten Staaten ansässig sind, haben von nun an besseren Zugang und einfachere Handelsmöglichkeiten und erhalten die im Heimatland veröffentlichten Informationen (Home Country Disclosure) und aktuellen Finanzmitteilungen sowie die Level-2-Kurse über www.otcmarkets.com in Echtzeit.

„Neben unseren jüngsten Notierungen an der Frankfurter und der Stuttgarter Börse ist die Notierung am OTCQB Venture Stage Marketplace und der Erhalt der Full-Service-Berechtigung als DTC ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen“, erklärte Mark Scott, der CEO von Sassy. „Dieser Schritt trägt unseren Bemühungen Rechnung, unseren Investorenstamm auszuweiten und gleichzeitig unseren derzeitigen und zukünftigen US-amerikanischen Anlegern einen komfortablen Zugang zu denselben einfachen Handelsmöglichkeiten und aktuellen Nachrichten und Informationen zu verschaffen, von dem die kanadischen Investoren profitieren. Dies gibt uns die Möglichkeit, mehr Investoren außerhalb von Kanada zu erreichen und diese an all den hochinteressanten, wertschöpfenden Entwicklungen teilhaben zu lassen, die unser Gold-Silberprojekt Foremore in dem ergiebigen Revier Eskay im Herzen des Goldenen Dreiecks von British Columbia, unser Projekt Nicobat in Ontario sowie unsere bedeutenden laufenden Akquisitionen im Gander-Goldgürtel und anderen Regionen in Neufundland bieten.”

Das Unternehmen hat Burns, Figa and Will, Attorneys, beauftragt, Sassy im Hinblick auf seine Voraussetzungen zur Erfüllung der Anforderungen des OTCQB zu betreuen und das Unternehmen hinsichtlich seiner Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Einhaltung seiner Offenlegungspflichten in den USA gemäß dem Securities Act (Wertpapiergesetz) von 1934 und der darin enthaltenen Vorschrift 12g3-2 im Zusammenhang mit der OTCQB-Notierung und den OTCQB-Standards für international agierende Unternehmen zu beraten.