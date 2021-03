Kizoo investiert in Elastrin Therapeutics

Das Elastrin-Team hat eine Plattform entwickelt, die die Gefäßgesundheit wiederherstellen kann, indem pathologische Verkalkungen speziell an Stellen entfernt werden, an denen Elastin abgebaut wurde. Dies wird erreicht, indem Albumin-Nanopartikel, die mit therapeutischen Wirkstoffen beladen sind mit dem firmeneigenen monoklonalen Anti-Elastin-Antikörper und die gezielt auf die betroffene Gewebestelle gerichtet werden. „Diese gezielte Abgabe verspricht, die Wirksamkeit des therapeutischen Nutzens zu verbessern und Nebenwirkungen aufgrund einer ansonsten systemischen Verabreichung zu verringern. Darüber hinaus führen die Nanopartikel zu langsameren Freisetzungseigenschaften, die die Bioverteilung von Arzneimitteln an gezielter Stelle verbessern“, sagt Douglas Mulhall, Mitbegründer von Elastrin Therapeutics.

„Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache weltweit. Jedes Jahr sterben schätzungsweise 18 Millionen Menschen. Darüber hinaus leiden alle über 30-Jährigen an einer Schädigung des Herz-Kreislauf-Systems, was eines Tages zu schweren Symptomen führen kann. Unsere Technologie kann Schäden an Arterien und Herz rückgängig machen, was in der Branche eine bahnbrechende Veränderung und eines der Puzzleteile für gesundes Altern darstellt. Niemand möchte für immer in einem alten und kranken Körper leben, aber wir möchten lange in einem gesunden leben“, sagt Dr. Matthias Breugelmans, CEO von Elastrin.