"Frauen-Verbinden" startet Digital-Konferenz zum Weltfrauentag

Feiertag und für Frauen-Verbinden auch, denn es werden bei einem großen

Digital-Event die Frauen gefeiert. Thema: "Aufbruch '21 Was wir jetzt brauchen".

Ein Feuerwerk mit Frauen-Verbinden-Mitgliedern und Gästen, die sich in 3 Panels

zu den Themen "Zukunft", "Wirtschaft" und "Werte & Gesellschaft" mit 3

verschiedenen Moderator*innen jeweils 30 Minuten auf den Weg machen (*jeweils

einen Herrn pro Panel gibt es). Um 17 Uhr geht es los, Programm ist bis 19 Uhr,

danach gibt es über Veertly noch bis 20 Uhr Zeit für das individuelle

Netzwerken.



Insgesamt sind es 16 Panelist*innen. Darunter Dorothee Bär (Staatsministerin

Digitalisierung), Gudrun Herrmann (Leiterin Kommunikation von TikTok), Sandra

Bindler (CEO Münchner Bank), Andrea Gebbeken (Geschäftsführerin Flughafen

München), Magdalena Rogl (Microsoft), Düzen Tekkal (Journalistin, Autorin und

Menschenrechtsaktivistin), Petra Winter (Chefredakteurin Madame). Margit

Dittrich, Gründerin von Frauen-Verbinden, führt durch das Programm.





zugänglich - zum Weltfrauentag 2021 öffnet es sich für alle Frauen. Wer dabei

sein möchte, kann sich gern anmelden: Hier geht es zur Anmeldung:

https://app.eu.veertly.com/v/weltfrauentag2021



Start des ersten Panels "ZUKUNFT" um 17 Uhr - Moderator: Peter Turi, Turi2



- Dorothee Bär, Staatsministerin Digitalisierung

- Margit Dittrich, Gründerin Frauen-Verbinden

- Gudrun Herrmann, Ltg. Kommunikation TikTok DACH

- Astrid Piskora, CSR The Walt



Panel "WIRTSCHAFT" um 17:40 Uhr - Moderatorin: Hannah Klose



- Sandra Bindler CEO Münchner Bank

- Klaus Dittrich, CEO Messe München

- Andrea Gebbeken, GF Flughafen München

- Inga Hofmann, MD Louis Vuitton Deutschland

- Clarissa Käfer Vorständin Käfer AG



Panel "WERTE & GESELLSCHAFT" - Moderatorin: Magdalena Rogl,



- Marc Raschke, CMO Klinikum Dortmund

- Carolin Stüdemann, CEO Viva con Agua

- Düzen Tekkal, Journalistin, Autorin und Menschenrechtsaktivistin

- Petra Winter, Chefredakteurin MADAME



