Joh. Friedrich Behrens AG: Konkretes Kaufangebot eines ausländischen Investors im Rahmen des M&A Prozesses

Ahrensburg, 05. März 2021 - Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt, dass im Zuge fortgeschrittener Gespräche im Verlauf des M&A Prozesses ein ausländischer Investor ein bindendes Angebot abgegeben hat. Dieses wird derzeit in Abstimmung mit dem Sachwalter und dem Gläubigerausschuss bevorzugt verfolgt. Ziel ist hierbei die Übertragung des Geschäftsbetriebs der Behrens AG zum 01.05.2021 an den potentiellen Käufer. Die Bestrebungen zur Umsetzung eines Insolvenzplanes sowie zum Abschluss eines Asset-Deal-Vertrages mit anderen Interessenten werden zur Zeit mit Nachrang verfolgt.

Behrens wird über weitere, konkrete Entwicklungen zeitnah berichten.



Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.