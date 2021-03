Profilschnitt mit Kupferoxidzonen und postulierten Anreicherungszonen.

Einige aktuelle und historische Bohrungen in Majuba endeten in signifikanten Kupfergehalten unterhalb der Kupferoxidzonen, darunter:

- MMX-24 (1.100 Fuß tiefes Loch): 370 Fuß (112,8 m) mit 0,45 % Cu aus 730-1100 Fuß (222,5-335,3 m) in der Anreicherungszone.

- MHB-6 (800 Fuß tiefes Loch): untere 50 Fuß (15,2 m) mit 0,72 % Cu und 19,8 ppm Ag aus 750-800 Fuß (228,6 bis 243,8 m), einschließlich der untersten 20 Fuß 6,1 m mit 1,31 % Cu aus 780-800 Fuß (237,7-243,8 m).

Karte mit den bisherigen Bohrungen auf dem Projekt Majuba Hill

Larry Segerstrom, Geologe und Mitglied des Advisory Board, kommentierte: „Ich bin sehr begeistert von den neu erkannten Zonen mit Kupferanreicherung unterhalb der Oxidzonen. In vielen Porphyr-Kupferlagerstätten im Südwesten der USA gibt es signifikante Anreicherungszonen, beispielsweise im großen Bergbaubezirk Pima in Arizona und in den riesigen Minen in Chile, Escondida und Chuquicamata. Die Anreicherungszonen in diesen Minen sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung und einer der Gründe dafür, dass sie so reichhaltig und wirtschaftlich sind. Ich freue mich darauf, in die in Majuba Hill mit Kupfer angereicherten Zonen weitere Bohrungen niederzubringen und tiefer in die unterlagernde primäre Kupfermineralisierung zu bohren. Ich denke, dass wir die bekannte Majuba-Mineralisierung erheblich erweitern werden. Dies ist eine enorme Chance, eine große Kupferlagerstätte zu erschließen.“