IPO Online-Lieferdienst Deliveroo bestätigt Börsengang in London Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 08.03.2021, 08:34 | 94 | 0 | 0 08.03.2021, 08:34 | LONDON (dpa-AFX) - Der britische Online-Lieferdienst Deliveroo hat seinen geplanten Börsengang in London bestätigt. Das Unternehmen wolle noch am Montag ein entsprechendes Registrierungsdokument veröffentlichen, teilte Deliveroo in London mit. Dabei sollen neue Aktien ausgegeben sowie bestehende Aktien von ihren Besitzern verkauft werden. Das Unternehmen bietet zwei Klassen von Stammaktien an. Erst tags zuvor hatte Deliveroo angekündigt, seine Fahrer am Erlös des IPO (Initial Public Offering) beteiligen zu wollen. Insgesamt sind dafür 16 Millionen Pfund (18,6 Mio Euro) eingeplant, wie die Sender BBC und Sky News am Sonntag berichteten. Erfolgreiche Auslieferer, die seit mindestens einem Jahr für das Unternehmen arbeiten, sollten Prämien zwischen 200 und 10 000 Pfund erhalten. Neben institutionellen Anlegern sollen auch Kunden Aktien im Wert von bis zu 1000 Pfund erwerben können."/ngu/jha/





