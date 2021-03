---------------------------------------------------------------------------

Homes & Holiday AG: Maklergeschäft auf den Balearen entwickelt sich auch in der Pandemie positiv



- Immobilienverkäufe steigen um 11 Prozent, Gesamtprovision um 8 Prozent - Online Besichtigungen stark nachgefragt

- Positiver Ausblick auf 2021



München/Palma de Mallorca, 15. März 2021. Immobilien auf den Balearen sind auch in Krisenzeiten gefragt. Davon profitierte das Maklerunternehmen Porta Mallorquina Real Estate im Corona-Jahr 2020. Die Tochtergesellschaft der auf Ferienimmobilien auf den Balearen spezialisierten Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9) hat im Jahr 2020 Häuser und Wohnungen im Wert von über 65 Millionen Euro vermittelt. Dies waren elf Prozent mehr als im Vorjahr. Teuerste verkaufte Immobilie war eine Villa in Andratx, die für 6,8 Millionen den Eigentümer wechselte. Das Provisionsvolumen für die Immobilienverkäufe stieg insgesamt um 8 Prozent.



Online Besichtigungen beliebt

Timo Weibel, Direktor von Porta Mallorquina und selbst Inhaber von zwei Immobilienshops auf der Insel beschreibt, wie sich der Markt in der Corona-Pandemie entwickelt hat: "Nach einer kurzen Schockstarre im ersten Lockdown Mitte März 2020 hat sich das Interesse sehr schnell erholt. Die Kaufanfragen gingen zwar in Summe um rund ein Drittel zurück, dafür waren die Kunden, die sich meldeten, um so entschlossener, ihren Traum von einer eigenen Ferienimmobilie auf Mallorca zu verwirklichen."

Mit Skype, Zoom und Co. hielten die Makler von Porta Mallorquina Kontakt mit ihren Kunden im Ausland und ermöglichten Online-Besichtigungen. "Manche Kunden haben sogar nur aufgrund des Videos gekauft. Auch zur Abwicklung reisten viele nicht an, sondern erledigten das per Vollmacht mit Apostille bei einem Notariat in Deutschland", sagt sich Timo Weibel.

Zweites Halbjahr deutlich besser als die ersten sechs Monate Von Juni bis Oktober waren die Makler dann mit Besichtigungen oder Notarterminen voll ausgelastet. Im dritten und vierten Quartal 2020 wurden gut zwei Drittel des Gesamtvolumens verbrieft. Um Eigentümern und Kaufinteressenten noch mehr Service vor Ort zu bieten, eröffnete Porta Mallorquina zwischen Santa Ponsa und Portals Nous einen weiteren Standort. Damit ist Porta Mallorquina Real Estate wieder mit acht Standorten auf Mallorca vertreten. Mittelfristig sollen mindestens zwei weitere Immobilienshops hinzukommen. Das Marktpotenzial dafür ist vorhanden.