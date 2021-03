Standard Vape-Aktionäre stimmen Übernahme zu

Locust Valley, NY / Accesswire / 15. März 2021 / Standard Vape Corporation (OTC PINK:SVAP); (das „Unternehmen“ oder „SVAP“) gab heute bekannt, dass 76,3 % der Aktionäre von Standard Vape Corporation für die Übernahme der beiden Tochtergesellschaften der FF24 Holding AG gestimmt haben. Der Vollzug der Transaktion mit der Fast Finance 24 Holding AG („FF24 Holding“) steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Änderungen der Eigentumsverhältnisse an den Aktien der beiden deutschen Unternehmen beim Amtsgericht („Amtsgericht“) in Deutschland, was voraussichtlich etwa zwei Wochen dauern wird.

Bei den beiden Tochtergesellschaften der FF24 Holding handelt es sich um private Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die nach deutschem Recht organisiert und im FinTech-Bereich tätig sind: FF24 Merchant Services GmbH („ff24payments.com“) und FF24 Ventures GmbH („ff24pay.com“). Weitere Informationen zu den Unternehmen, die von SVAP übernommen werden, finden Sie unten.

Die Transaktion soll durch einen Aktientausch von 100.000 SVAP-Vorzugsaktien der Klasse D gegen 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals jedes deutschen Unternehmens vollzogen werden. Als Teil der Transaktion wird sich SVAP von der Nano Vape Corporation trennen, indem es die Transaktion mit den ursprünglichen Nano Vape-Aktionären rückgängig macht und den Geschäftsbereich und die Verbindlichkeiten an die ursprünglichen Verkäufer dieses Unternehmens zurückgibt. Alle verbleibenden SVAP-Vorzugsaktien der Serie A werden in Stammaktien umgewandelt, wobei neunzig Prozent der daraus resultierenden umgewandelten Aktien, einschließlich aller Stammaktien, die aus früheren Umwandlungen der Serie A resultieren, annulliert werden, sodass den Inhabern der Vorzugsaktien der Serie A zehn Prozent ihres ursprünglichen Besitzes oder 61.490.000 Stammaktien verbleiben, während 562.500.000 Aktien oder Aktien, die aufgrund der Annullierung der Serie A ausgegeben werden könnten, verbleiben. Die Transaktion sieht vor, dass die Aktien, die aus der Umwandlung der Serie A und früheren Umwandlungen resultieren, einer 90-tägigen Sperrfrist und einer anschließenden 12-monatigen Auslaufvereinbarung unterliegen. Nach der Umwandlung und Annullierung wird die einzige ausstehende Vorzugsserie die Serie D sein, die an die FF24 Holding AG als Gegenleistung für die beiden deutschen Tochtergesellschaften ausgegeben wurde. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von SVAP, Neo Virucide, Inc. wird an die zum 5. März 2021 eingetragenen Aktionäre ausgegliedert, so dass die SVAP-Aktionäre Anteile an den neu konsolidierten, fortbestehenden FinTech-Geschäftsbereichen des Unternehmens halten.