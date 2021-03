TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag zumeist nachgegeben. Wieder aufgeflammte Inflationssorgen, steigende Anleiherenditen und die Verluste an der Wall Street belasteten. Angesichts der deutlichen Abgaben der technologielastigen Nasdaq standen besonders die stärker von Technologiewerten dominierten Börsen unter Druck. Auf Wochensicht ergeben sich für die asiatischen Aktienmärkte nach dem Auf und Ab in den vergangenen Tagen unterdessen keine stärkeren Veränderungen.

Zu den Belastungen vom Anleihemarkt traten politische Misstöne, wie Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda anmerkte. Das Treffen der Außenminister Chinas und der USA in Alaska begann mit gegenseitigen Vorwürfen.