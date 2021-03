Formycon AG (update)

Healthcare

MCap EUR 662m

BUY, PT EUR 80.00 (upside 33%)

Formycon_update

Formycon hat eine Kooperation (Master Service Agreement) mit der auf biopharmazeutische Formulierungsentwicklung spezialisierten Leukocare AG vermeldet. Eine stabile Formulierung, in der ein Wirkstoff im Hinblick auf Anwendbarkeit und Bioverfügbarkeit optimal mit bestimmten Hilfsstoffen kombiniert ist, ist die Voraussetzung, um ein Arzneimittel darreichen zu können. Von einer engen Verzahnung versprechen sich die beiden Partner, dass insgesamt bessere Stabilitätsprofile erreicht werden. Verbesserte Darreichungsformen oder einer gesteigerten Bioverfügbarkeit sind Erfolgsfaktoren, über die sich das Wertschöpfungspotenzial der Entwicklungsprojekte nochmals erhöhen lässt. KAUFEN, Kursziel EUR 80,00

