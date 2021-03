---------------------------------------------------------------------------

- Im GJ 2020 Umsatz 76,1 Mio. EUR (+8,4% gegenüber 70,1 Mio. EUR in 2019) und bereinigtes EBIT -8,6 Mio. EUR (-11,3% Marge) im Vergleich zu -10,3 Mio. EUR (-14,7% Marge) in 2019



- In Q4 2020 Umsatz 17,3 Mio. EUR (-14,8% gegenüber 20,3 Mio. EUR in Q4 2019) und bereinigtes EBIT -3,1 Mio. EUR (-17,9% Marge) nach -1,0 Mio. EUR in Q4 2019 (-5,0% Marge)



- Liquide Mittel in Höhe von 8,5 Mio. EUR zum 31. Dezember 2020; aktuell verfügbare liquide Mittel rund 5 Mio. EUR insb. nach Aufbau Nettoumlaufvermögen für Wachstum in China



- Nach sechsjähriger Tätigkeit verlässt Vorstand und CFO Dr. Nikolaus Weinberger windeln.de auf eigenen Wunsch zum 31. März 2021, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen



München, 25. März 2021: windeln.de SE ("windeln.de", "Konzern" oder "Unternehmen"; ISIN DE000WNDL201 und DE000WNDL128) gibt heute die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr (GJ) 2020 und das vierte Quartal (Q4) bekannt. Auf Gesamtjahresebene 2020 konnte der Umsatz um 8,4% auf 76,0 Mio. EUR gesteigert werden (GJ 2019: 70,1 Mio. EUR). Das bereinigte (ber.) EBIT verbesserte sich im Gesamtjahr 2020 auf -8,6 Mio. EUR (-11,3% in Prozent vom Umsatz) im Vergleich zu -10,3 Mio. EUR im Gesamtjahr 2019 (-14,7% in Prozent vom Umsatz). Im 4. Quartal 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 17,3 Mio. EUR, was einem Rückgang von -14,8% im Vergleich zum 4. Quartal des Vorjahres (20,3 Mio. EUR) für seine fortgeführten Geschäftsbereiche entspricht (d.h. ohne das Bebitus-Geschäft, das als nicht fortgeführter Geschäftsbereich ausgewiesen wird). Das ber. EBIT belief sich im 4. Quartal 2020 auf -3,1 Mio. EUR im Vergleich zum 4. Quartal 2019 mit -1,0 Mio. EUR.

China, DACH and Bebitus Umsätze stiegen im Jahresvergleich; China Umsatz im vierten Quartal jedoch unter den Zielvorgaben



Der Umsatz im Gesamtjahr 2020 in China belief sich auf 56,0 Mio. EUR im Vergleich zu 51,3 Mio. EUR für GJ 2019, was einem Anstieg von +9,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht und damit 74% des Konzernumsatzes ausmacht (GJ 2019: 73%). In China wurde im 4. Quartal 2020 ein Umsatz in Höhe von 12,4 Mio. EUR erzielt, einem Rückgang von -20,0% im Vergleich zum Vorjahr (4. Quartal 2019: 15,6 Mio. EUR). Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf eine zu geringe Produktverfügbarkeit im vierten Quartal zurückzuführen wodurch die Nachfrage der Kunden nicht gänzlich bedient werden konnte. Der Markt in China hat sich zudem strukturell verändert und das Plattformgeschäft wird immer attraktiver. Aus diesem Grund hat windeln.de im Dezember 2020 einen Shop auf der chinesischen Plattform JD.com gelauncht sowie das WeChat-Miniprogramm gestartet, welche neben weiteren windeln.de Shops zum Umsatzwachstum im Jahr 2021 beitragen sollen. Zudem wurde der Kanal für zollpflichtige Lieferungen von Deutschland nach China im vergangenen Jahr angepasst und im Dezember 2020 neu ausgerollt, nachdem er aufgrund neuer regulatorischer und technischer Anforderungen des chinesischen Zolls mehrere Monate lang inaktiv war.