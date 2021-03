Unibail-Rodamco-Westfield (URW): kommt jetzt die technische Gegenreaktion?

Aktuell versucht das Unternehmen mit Corona-Test in Einkaufszentren Argumente für ein Ende des Lockdown zu finden.

Rückblick: Nach dem Crash im I. Quartal 2020 hatte die Aktie als Folge Corona-bedingt Umsatzausfälle hinnehmen müssen und weiter an Boden verloren. Derzeit befindet sich das Wertpapier wieder im mittelfristigen Aufwärtstrend mit 114 Prozent Halbjahresplus, so dass sich der jüngste Rücksetzer für ein Long Setup anbietet.

Chart vom 25.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 67.00 EUR

Meine Expertenmeinung zu URW

Meinung: Unibail-Rodamco-Westfield SE ist fokussiert auf Gewerbeimmobilien wie Einkaufszentren, Veranstaltungshallen und Büros. Das Unternehmen entstand 2015 mit der Fusion der französischen Unibail-Gruppe mit der niederländischen Rodamco. 2018 kam Westfield aus Australien per Zukauf hinzu. Die Pandemie hat Rekordverluste in der Bilanz hinterlassen. Aktuell versucht das Unternehmen mit Corona-Testzentren - etwa in den Pasing-Arcaden in München oder im Centro in Oberhausen - Argumente für ein Ende des Lockdown zu finden.

Mögliches Setup: Europäischen Aktien sind derzeit für Long-Einstiege tendenziell besser geeignete als US-Werte. Darüber hinaus sehen wir angesichts potentieller Inflationsgefahren momentan gewisse Vorteile bei Immobilientiteln. Die detaillierten Infos zu diesem Long Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in URW.

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2021