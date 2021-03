WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit leicht schwächerer Tendenz geschlossen. Der ATX fiel um 6,57 Punkte oder 0,21 Prozent auf 3139,04 Einheiten. Nach schwächerem Beginn konnte sich der ATX zwischenzeitlich leicht ins Plus vorarbeiten, drehte im Späthandel aber wieder etwas nach unten. Das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich von seiner freundlichen Seite. Zuvor hatten bereits die Märkte in Asien überwiegend positive Vorgaben geliefert.

Gute Neuigkeiten kamen vom Suezkanal. Das auf Grund gelaufene Riesen-Containerschiff "Ever Given" ist nach offiziellen Angaben wieder frei. Der Kanalbetreiber SCA teilte am Montag weiter mit, dass der Verkehr in der für die globale Schifffahrt so wichtigen Wasserstraße wieder aufgenommen werde.