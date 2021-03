Anzeige

Washington D.C. 30.03.2021 - Die US-Regierung arbeitet derzeit massiv daran, dass Erbe des Amtsvorgängers zu revidieren. Am Montag wurden im Weißen Haus Pläne vorgelegt, laut denen massiv in den Ausbau der Offshore-Windkraft investiert werden soll.



Der Umbau der US-Energiewirtschaft ist eines der wesentlichen Ziele der Regierung Biden. Das Weiße Haus will die CO2-Emissionen der Stromerzeugung massiv kürzen und gleichzeitig nachhaltigere Arbeitsplätze schaffen. Dazu sind weitere große Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren erforderlich.