Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können mit der heutigen Performance an der Börse durchaus zufrieden sein. Denn die positive Tendenz wird bestätigt und die Aktie macht erneut einen Satz nach oben. Jetzt sollen wieder höhere Kurswerte ins Visier genommen werden.

Am heutigen Tag steigt der Aktienkurs um starke 3,66 Prozent und 0,75 Euro gegenüber dem letzten Börsentag. Dadurch liegt der Aktienkurs bei einem Wert von 21,25 Euro. Dadurch ist der Wert der Aktie innerhalb von zwei Wochen um fast 20 Prozent gestiegen.

Der positive Trend wird vor allem mit dem Auftragseingang seitens eines nordirischen Busunternehmens begründet. Dies ist bereits ein Folgeauftrag, was somit die Kompetenz von Ballard Power in der Wasserstoff-Branche bestätigt. Jetzt könnte es somit bald zu weiteren Steigerungen an der Börse kommen.

