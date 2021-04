Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund drei Prozent für neue Monatshochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 120,80 EUR. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute bestätigt.

