mVISE AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2020 - Trendwende im ersten Quartal 2021

Umsatz reduziert sich im Corona-Jahr 2020 um 11,8 % auf 19 Mio. EUR

Negatives EBITDA in Höhe von 1 Mio. EUR

Trendwende zeichnet sich nach positivem Start ins Geschäftsjahr 2021 bereits ab

Positives EBITDA im ersten Quartal 2021 erwartet

Zahlreiche Neukunden für elastic.io und SaleSphere gewonnen - Vollauslastung im Beratungsbereich

Neuer Vertriebsvorstand Arnaud Becuwe am 01.04.2021 gestartet

Düsseldorf, 07.04.2021 - Die mVISE AG (Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000620458), Düsseldorfer Spezialist für die Digitale Transformation und Integration, hat auf Basis der vorläufigen und ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz von 19 Mio. EUR (Vorjahr: 21,5 Mio. EUR) erzielt. Dies entspricht einem Umsatzrückgang von 11,6% gegenüber dem Vorjahr. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte -959 TEUR (Vorjahr: 1.383 TEUR).Die Entwicklung im Berichtszeitraum war stark von den Herausforderungen rund um die COVID-19-Pandemie gekennzeichnet. Insbesondere im Produktbereich war die zweite Jahreshälfte 2020 von stagnierenden Auftragseingängen geprägt. Zudem war die Entwicklung im Bereich der Expert Services nach Ausbruch der Pandemie von Projektstopps beeinflusst, die zu temporären Umsatzrückgängen geführt haben. Deren Kostenauswirkung konnte durch zwischenzeitliche Kurzarbeit nur teilweise kompensiert werden.Im Geschäftsjahr 2021 zeichnet sich nach einem erfolgreichen ersten Quartal inzwischen jedoch eine Trendwende ab. In den vergangenen Wochen konnten für die iPaaS-Integrationsplattform elastic.io gleich drei größere White-Label-Kunden gewonnen werden. Auch für die Sales-Enablement-Plattform SaleSphere konnten neben einem großen Kunden aus der Stahlindustrie weitere Neukunden akquiriert werden. Im Bereich Expert Services hat sich das Umsatzvolumen insbesondere durch zwei größere Neukunden wieder erhöht. Nachdem die Kurzarbeit bereits im Schlussquartal 2020 beendet werden konnte, war in den vergangenen Wochen sogar eine Vollauslastung im Beratungsumfeld zu verzeichnen. Für das erste Quartal 2021 wird somit in der mVISE AG wieder mit einem positiven EBITDA gerechnet.