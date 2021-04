Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 20,22 EUR liegt dieses Hoch. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 14,42 EUR, sodass AIXTRON in Aufwärtstrends verläuft. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

Kommt jetzt doch noch ein harter Lockdown? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.