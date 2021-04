---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



Zürich, 15.04.2021



Generalversammlung der Kardex Holding AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats



Heute fand in Zürich die 43. ordentliche Generalversammlung der Kardex Holding AG statt. An der Generalversammlung durften aufgrund der Verordnung des Bundesrats (COVID-19 - Verordnung 3) keine Aktionärinnen und Aktionäre anwesend sein. Insgesamt waren 73.88% des Aktienkapitals durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter repräsentiert. Sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurde zugestimmt.

Die beantragte Dividende von CHF 4.00 pro Aktie wurde von den Aktionärinnen und Aktionären angenommen. Die Ausschüttung wird am 21. April 2021 erfolgen (Ex-Date:19.04.21; Record Date: 20.04.21).



Alle zur Wiederwahl angetretene Verwaltungsräte wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Herr Felix Thöni wurde neu als Verwaltungsratspräsident gewählt.



Die 44. ordentliche Generalversammlung der Kardex Holding AG findet am 21. April 2022 in Zürich statt.



Agenda

29. Juli 2021 Publikation Halbjahresbericht 2021 Telefonkonferenz für Medien und Analysten 3. März 2022 Publikation Geschäftsbericht 2021 Telefonkonferenz für Medien und Analysten 21. April 2022 Generalversammlung 2022

SIX ConventionPoint, Zürich, Schweiz 28. Juli 2022 Publikation Halbjahresbericht 2022 Telefonkonferenz für Medien und Analysten Kardex - Unternehmensprofil



Kardex ist ein weltweit agierender Industrie-Partner für Intralogistik-Lösungen und ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen und Materialflusssystemen. Die Gruppe besteht aus zwei unternehmerisch geführten Divisionen, Kardex Remstar und Kardex Mlog. Kardex Remstar entwickelt, produziert und unterhält dynamische Lager- und Bereitstellungssysteme und Kardex Mlog integrierte Materialflusssysteme und automatische Hochregallager. Die beiden Divisionen sind für ihre Kunden ein Partner über den ganzen Lebenszyklus eines Produkts oder einer Lösung. Dies beginnt bei der Erfassung der Kundenbedürfnisse und führt über die Planung, Realisierung und Implementierung kundenspezifischer Systeme bis hin zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit und niedriger Lebensdauer-Kosten durch ein kundenorientiertes Life-Cycle-Management. Rund 1 900 Mitarbeitende sind weltweit in über 30 Ländern für die Gesellschaften der Kardex aktiv.