secunet Security Networks AG: hervorragende Q1-Ergebnisse und Erhöhung der Prognose für 2021

[Essen, 20. April 2021] Die secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503, WKN 727650, "secunet AG") hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 deutlich bessere Ergebnisse erzielt als zu Beginn des Geschäftsjahres erwartet. Auf Basis vorläufiger Zahlen ist der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 118 % oder 38,6 Mio Euro auf 71,2 Mio. Euro gestiegen (Q1 2020: 32,6 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich auf 12,2 Mio. Euro (Q1 2020: 0,0 Mio. Euro). Grund hierfür sind deutlich über Plan liegende Produktumsätze (Handelsware, Lizenzen, Wartung und Support) mit der SINA-Produktfamilie, insbesondere der SINA Workstation, und dem secunet Gesundheitskonnektor.

Die Nachfrage nach secunet-Produkten ist in den ersten drei Monaten 2021 über die Erwartungen hinaus gestiegen. Der Auftragsbestand zum 31. März 2021 betrug daher 176,9 Mio. Euro und lag ebenfalls deutlich höher als zum gleichen Vorjahresstichtag (115,2 Mio. Euro) und zum Ende des Geschäftsjahres 2020 (149,5 Mio. Euro). Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten erhöht der Vorstand der secunet AG seine Gesamtjahresprognose: erwartet werden nun Umsatzerlöse um 330 Mio. Euro und ein EBIT um 59 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2020: Umsatz 285,6 Mio. Euro, EBIT 51,6 Mio. Euro). Die Erreichung dieser Prognose hängt wesentlich ab von einer weiterhin stabilen Liefersituation bei den Vorprodukten, insbesondere von der Verfügbarkeit von Halbleitern. Die ursprüngliche Prognose (veröffentlicht am 3. November 2020) sah Umsatzerlöse um 260 Mio. Euro und ein EBIT um 38 Mio. Euro vor.