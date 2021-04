Anlegerverlag Jetzt bei PLUG POWER Gewinne realisieren? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.04.2021, 08:52 | 60 | 0 | 0 22.04.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de PLUG POWER leuchtet heute in kräftigem Grün. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund sechs Prozent in die Höhe. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus? Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot auf einen möglichen Lockdown vor! Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Diese Grenze ist bei 19,97 EUR zu finden. Die Spannung bei PLUG POWER ist also kaum zu überbieten. Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Bei 30,56 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können. Fazit: Wie geht es bei PLUG POWER jetzt weiter? Kann die Aktie vielleicht sogar von einem möglichen Lockdown profitieren? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen im Falle eines Lockdowns zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



