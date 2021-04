Wird sich Plug Power aus dieser brisanten Lage wieder zurückkämpfen können? Die Aktie verliert heute satt an Boden und muss gegen den Negativtrend ankämpfen! Wird es der Wasserstoff-Aktie aus den USA gelingen können, aus dem Tief herauszukommen und die Anleger wieder zu begeistern? In den letzten Wochen hat das Anlegervertrauen enorm gelitten!

Die letzten Wochen dieser Aktie gleichen einer echten Achterbahnfahrt. Betrachtet man die letzten 3 Monate, kann man einen Abfall der Aktie von mehr als 55 Euro auf nur noch 20 Euro betrachten. Nun im April hat die Aktie sich gefangen und begann langsam wieder, seinen Kurs zu steigern und die Anleger zurückzuholen. Darauf folgt jetzt die nächste Flaute.

Plug Power befindet sich in diesen Tagen in einer höchst entscheidenden Phase. Die kommenden Tage werden entscheiden, in welche Richtung es für die Wasserstoff-Aktie gehen kann und ob man eine Zukunft hat. Gegenüber dem Dienstags-Wert muss man heute jedoch Einbußen in Höhe von 0,74 Prozent und 0,175 Euro verkraften, wodurch der Kurs auf nur noch 23,41 Euro abrutscht!

