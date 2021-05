Anlegerverlag So geht es für BAYER nach den guten Zahlen in den nächsten Wochen weiter! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.05.2021, 16:39 | 1126 | 0 | 0 12.05.2021, 16:39 | Foto: www.anlegerverlag.de Bayer galt lange Zeit als eines der Sorgenkinder im Dax. Immer neue Negativschlagzeilen hielten den Kurs auf niedrigem Niveau. Monsanto-Flop oder die unsägliche Glyphosat-Affäre sorgten für lange Gesichter bei den Aktionären. Jetzt scheint sich das Blatt zu wenden, denn die aktuellen Zahlen lassen nun kräftige Kurssteigerungen erwarten. Der heutige Tag könnte demnach also erst der Anfang gewesen sein. Die Bayer-Ergebnisse für das 1. Quartal können sich sehen lassen. Das Unternehmen erlöste 12,3 Milliarden Euro und damit rund 200.000 Millionen mehr als Analysten erwartet hatten. Auch beim Gewinn übertrafen die Leverkusener die Erwartungen. Denn statt der avisierten 3,91 Milliarden Euro blieben am Ende 4,12 Milliarden Euro hängen. Folgerichtig explodiert der Aktienkurs heute regelrecht. So liegt die Bayer-Aktie derzeit über sechs Prozent vorne. Empfehlung für Anleger: Hat Bayer damit die Aufwärtstrendwende geschafft? Oder sollten Anleger den Kursschub nutzen, um Kasse zu machen. Wie es für die Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie, die Sie hier abrufen können.





