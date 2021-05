DZ BANK – Brent nimmt 70-USD-Marke ins Visier!

Werbung

Steigende Neuinfektionszahlen sorgen kaum für negativen Impact

Die Coronavirus-Pandemie bestimmt aktuell weiterhin das Alltagsgeschehen. Vor allem in Emerging Markets wie Indien und Brasilien, aber auch in vielen westlichen Industrienationen schießt die Zahl der Neuinfektionen weiter rasant in die Höhe. Vor allem neue Mutationen des Coronavirus sorgen für eine rasche Verbreitung der neuartigen Lungenerkrankung. Dennoch sind viele Gesundheitsexperten optimistisch, dass sich die Lage schon bald wieder deutlich entspannen dürfte. Da die Produktion von COVID-19-Impfstoffen auf Hochtouren läuft, dürften die zuletzt gesehenen Versorgungsengpässe mit dem Vakzin schon bald der Vergangenheit angehören, während neu entwickelte Impfstoff-Varianten auch zuverlässig vor den immer häufiger zu beobachtenden Virus-Mutationen schützen. Gleichzeitig hat man bei der laufenden COVID-19-Impfstoffkampagne rasante Fortschritte zu vermelden. So hat laut einer Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters ein Drittel der US-Bevölkerung bereits die zweite Impfung erhalten, während die Impfstoffkampagne auch in Europa weiter an Fahrt aufnimmt.

Aussicht auf Lockerungen in der Touristik- und Luftfahrtindustrie sorgt für Optimismus

Angesichts der Fortschritte bei der Impfstoffkampagne lockern viele Staaten mittlerweile ihre Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Neben vielen US-Bundesstaaten, in denen die Einschränkungen nicht nur im stationären Einzelhandel und in der Systemgastronomie; sondern auch im Flug- und Reiseverkehr nach und nach gelockert werden, ziehen auch viele europäische Staaten nach. So sind einige Tourismus-Hotspots in Griechenland, Spanien oder Österreich unter strengen Auflagen mittlerweile wieder zugänglich, während weitergehende Lockerungen für Geimpfte einen schrittweisen Übergang zur Normalität im Alltag ermöglichen sollen. Damit wird auch der Treibstoffverbrauch gerade im Luftfahrt-Segment und im Straßenverkehr wieder deutlich anziehen. In Verbindung mit der laufenden konjunkturellen Erholung ergeben sich damit nach Einschätzung der Bank of America und anderer renommierter Analystenhäuser wie Goldman Sachs gute Aussichten auf weiter steigende Ölpreisnotierungen. Positive Impulse kamen zuletzt bei Brent Crude Oil auch von der Nachfrageseite, zumal die chinesischen Ölimporte im März im Vorjahresvergleich um 20,8% auf 11,7 Millionen Barrel pro Tag angezogen hatten.

Trading-Taktik: Endlos-Turbo Long auf Brent

Brent Crude Oil präsentierte sich in den vergangenen Wochen erneut fester und konnte zuletzt das Verlaufshoch bei 65 USD nachhaltig überwinden, was unseres Erachtens bullisch zu werten ist. Mit dem Breakout aus der mehrwöchigen Seitwärtsrange über die Marke von 70 USD sollte nun die übergeordnete Trendfortsetzung eingeleitet werden. Es bietet sich unserer Einschätzung nach an, hier bei Long-Positionen mit einem Stop-Loss im Bereich der Marke von 63 USD weiter investiert zu bleiben.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswertes partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Brent Crude Oil Contract stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 41,454 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 41,454 USD. Das Produkt reagiert grundsätzlich in die gleiche Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts und eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf den Brent Crude Oil Contract hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder über der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Risikobeschreibung

Stand: 12.05.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion