Nel ASA-Aktionäre mussten in den vergangenen Wochen einige Tiefschläge einstecken. Sah es zunächst danach aus, als könnten sich die Norweger der allgemeinen Schwäche von Wasserstoffaktien entziehen, erwischte es Nel ASA in den letzten Tagen gleich doppelt heftig. Denn nach der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal am vergangenen Dienstag ging es quasi steil nach unten.

In Frankfurt fielen die Kurse ausgehend vom Mai-Top am 3. Mai bei 2,46 auf nur noch 1,62 Euro am Dienstag dieser Woche. Ein Minus von 35 Prozent in nur einer Woche! Dabei waren die veröffentlichten Zahlen für die ersten drei Monate so schlecht nicht. Immerhin konnte der Umsatz im Vorjahresvergleich um über 23 Prozent gesteigert werden – und das ist in der aktuellen Phase des Unternehmens das wichtigste.

Empfehlung für Anleger: Um Ihnen konkrete Handlungsanweisungen geben zu können, haben wir Nel ASA komplett auf den Prüfstand gestellt. Hier können Sie die Ergebnisse unserer Sonderstudie nachlesen. Einfach hier klicken.